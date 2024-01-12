Зеленский: результата от использования замороженных активов России не было
Соответствующая трансляция велась в аккаунте Зеленского в одной из соцсетей.
«Ощутимого результата от использования замороженных активов у Украины ещё не было», — передаёт РИА Новости.
По словам Зеленского, причиной этому служит отсутствие законодательных решений на уровне Европейского союза.
Ранее Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поддержку Белым домом изъятия российских активов провокацией.
Кроме того, в Госдепе США заявили, что совместно с G7 примут решения об использовании активов России.