ВМС Ирана задержали американский танкер в водах Оманского залива

ВМС армии Ирана задержали нефтяной танкер США в водах Оманского залива.

Об этом информирует Tasnim.

В сообщении иранского агентства в Telegram сказано, что ВМС Ирана по решению суда задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива.

Подробности не приводятся.

23 декабря Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило, что беспилотный летательный аппарат атаковал судно у берегов Индии.

Позже в Пентагоне заявили, что атаковавший судно у берегов Индии беспилотник запустили из Ирана.