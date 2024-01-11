ВМС Ирана задержали американский танкер в водах Оманского залива
- AP
Об этом информирует Tasnim.
В сообщении иранского агентства в Telegram сказано, что ВМС Ирана по решению суда задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива.
Подробности не приводятся.
23 декабря Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило, что беспилотный летательный аппарат атаковал судно у берегов Индии.
Позже в Пентагоне заявили, что атаковавший судно у берегов Индии беспилотник запустили из Ирана.