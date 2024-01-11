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ВМС Ирана задержали американский танкер в водах Оманского залива

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ВМС армии Ирана задержали нефтяной танкер США в водах Оманского залива.
ВМС Ирана задержали американский танкер в водах Оманского залива
  • AP

Об этом информирует Tasnim.

В сообщении иранского агентства в Telegram сказано, что ВМС Ирана по решению суда задержали американский нефтяной танкер в водах Оманского залива.

Подробности не приводятся.

23 декабря Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило, что беспилотный летательный аппарат атаковал судно у берегов Индии.

Позже в Пентагоне заявили, что атаковавший судно у берегов Индии беспилотник запустили из Ирана.

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