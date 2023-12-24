RT в Telegram
Подпишись

WSJ: в Пентагоне заявили, что атаковавший судно у Индии БПЛА запустили из Ирана

Короткая ссылка
Атаковавший судно у берегов Индии беспилотник запустили из Ирана, сообщили в Пентагоне.

«Моторное судно Chem Pluto, танкер для перевозки химикатов под флагом Либерии... был атакован... в Индийском Океане в 200 морских милях (370 км. — RT) от побережья Индии ударным дроном, запущенным с территории Ирана», — сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя американского военного ведомства.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах 23 декабря сообщило об атаке беспилотника на судно у берегов Индии.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что более 20 стран примут участие в возглавляемой Соединёнными Штатами операции по защите судов в Красном море от атак со стороны хуситов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить