Глава Минобороны Британии Шэппс указал на неизбежность удара по хуситам в Йемене

Глава Минобороны Британии Грант Шэппс после отражения страной совместно с США атаки движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Красном море отметил неизбежность нанесения удара по йеменским хуситам.

Об этом сообщает Financial Times.

Как сказано в материале, Шэппс отметил, что военное возмездие против хуситов может быть неизбежным, и обвинил Иран в помощи йеменской группировке боевиков в нападении на корабли в Красном море.

При этом он не уточнил, какие именно действия будут предприняты, но сказал, что совершённое нападение «изменило ситуацию».

10 января движение «Ансар Аллах» (хуситы) выпустило ракету по судну в Красном море.

Позже ВМС США сбили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, запущенные членами «Ансар Аллах» (хуситами) в рамках одной из крупнейших проведённых ими за последнее время атак.

11 января стало известно, что Совбез ООН не принял поправки России к проекту резолюции США и Японии, требующей от движения «Ансар Аллах» (хуситов) немедленно прекратить атаки на суда.