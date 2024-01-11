Глава Минобороны Британии Шэппс указал на неизбежность удара по хуситам в Йемене
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Об этом сообщает Financial Times.
Как сказано в материале, Шэппс отметил, что военное возмездие против хуситов может быть неизбежным, и обвинил Иран в помощи йеменской группировке боевиков в нападении на корабли в Красном море.
При этом он не уточнил, какие именно действия будут предприняты, но сказал, что совершённое нападение «изменило ситуацию».
10 января движение «Ансар Аллах» (хуситы) выпустило ракету по судну в Красном море.
Позже ВМС США сбили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, запущенные членами «Ансар Аллах» (хуситами) в рамках одной из крупнейших проведённых ими за последнее время атак.
11 января стало известно, что Совбез ООН не принял поправки России к проекту резолюции США и Японии, требующей от движения «Ансар Аллах» (хуситов) немедленно прекратить атаки на суда.