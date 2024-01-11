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СБ ООН не принял поправки России к резолюции, осуждающей атаки хуситов на суда

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Совбез ООН не принял поправки России к проекту резолюции США и Японии, требующей от движения «Ансар Аллах» (хуситов) немедленно прекратить атаки на суда.

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США пытаются при помощи своей резолюции с требованием к хуситам легитимизировать действия коалиции в Красном море.

Также сообщалось, что Вашингтон продолжает выступать против прекращения огня в секторе Газа, но поддерживает установление гуманитарных пауз.

Кроме того, Минобороны Британии заявило, что фрегат Richmond направляется в Красное море.

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