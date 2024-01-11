СБ ООН не принял поправки России к резолюции, осуждающей атаки хуситов на суда
Об этом информирует РИА Новости.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США пытаются при помощи своей резолюции с требованием к хуситам легитимизировать действия коалиции в Красном море.
Также сообщалось, что Вашингтон продолжает выступать против прекращения огня в секторе Газа, но поддерживает установление гуманитарных пауз.
Кроме того, Минобороны Британии заявило, что фрегат Richmond направляется в Красное море.