RT в Telegram
Подпишись

Минобороны Британии: фрегат Richmond направляется в Красное море

Короткая ссылка
Британский фрегат Richmond направляется в Красное море, чтобы помочь в обеспечении свободы судоходства в регионе. Такую информацию привёл глава Министерства обороны Соединённого Королевства Грант Шэппс.
Минобороны Британии: фрегат Richmond направляется в Красное море
  • AP

По его словам, задачей фрегата в Красном море станет поддержание присутствия Великобритании в регионе, где «осуществляют нападения на суда поддерживаемые Ираном хуситы».

«Вместе с США мы продолжим играть ведущую роль в том, как мировое сообщество отвечает на кризис, и делать всё необходимое, чтобы защитить жизни людей и глобальную экономику», — написал Шэппс на своей странице в социальной сети X.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва обеспокоена ситуацией в Красном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить