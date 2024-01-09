Минобороны Британии: фрегат Richmond направляется в Красное море

Британский фрегат Richmond направляется в Красное море, чтобы помочь в обеспечении свободы судоходства в регионе. Такую информацию привёл глава Министерства обороны Соединённого Королевства Грант Шэппс.

По его словам, задачей фрегата в Красном море станет поддержание присутствия Великобритании в регионе, где «осуществляют нападения на суда поддерживаемые Ираном хуситы».

«Вместе с США мы продолжим играть ведущую роль в том, как мировое сообщество отвечает на кризис, и делать всё необходимое, чтобы защитить жизни людей и глобальную экономику», — написал Шэппс на своей странице в социальной сети X.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва обеспокоена ситуацией в Красном море.