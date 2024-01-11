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Небензя: США пытаются легитимизировать действия коалиции в Красном море

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США пытаются при помощи своей резолюции с требованием к хуситам легитимизировать действия коалиции в Красном море.

Об этом пишет РИА Новости.

Ранее ВМС США сбили в Красном море 24 ракеты и дроны хуситов.

Также в Минобороны Британии заявили, что фрегат Richmond направляется в Красное море.

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