Небензя: США пытаются легитимизировать действия коалиции в Красном море
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США пытаются при помощи своей резолюции с требованием к хуситам легитимизировать действия коалиции в Красном море.
Об этом пишет РИА Новости.
Ранее ВМС США сбили в Красном море 24 ракеты и дроны хуситов.
Также в Минобороны Британии заявили, что фрегат Richmond направляется в Красное море.
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