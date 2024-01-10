CNN: ВМС США сбили в Красном море 24 ракеты и дроны хуситов

Военно-морские силы Соединённых Штатов сбили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, запущенные членами правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситами) в рамках одной из крупнейших проведённых ими за последнее время атак.

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным телеканала, в результате крупной атаки хуситов не пострадало ни одно американское судно.

Атака хуситов была отражена в рамках операции «Страж процветания» при помощи трёх эсминцев.

«Мы можем подтвердить, что последняя атака хуситов произошла сегодня недалеко от южной части Красного моря», — сказал телеканалу представитель Пентагона.

Ранее сообщалось, что движение «Ансар Аллах» выпустило ракету по судну в Красном море.