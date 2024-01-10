RT в Telegram
Подпишись

CNN: ВМС США сбили в Красном море 24 ракеты и дроны хуситов

Короткая ссылка
Военно-морские силы Соединённых Штатов сбили в Красном море 24 ракеты и беспилотника, запущенные членами правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситами) в рамках одной из крупнейших проведённых ими за последнее время атак.
CNN: ВМС США сбили в Красном море 24 ракеты и дроны хуситов
  • AP
  • © Petty Officer 3rd Class Bill Dodge/U.S. Navy

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным телеканала, в результате крупной атаки хуситов не пострадало ни одно американское судно.

Атака хуситов была отражена в рамках операции «Страж процветания» при помощи трёх эсминцев. 

«Мы можем подтвердить, что последняя атака хуситов произошла сегодня недалеко от южной части Красного моря», — сказал телеканалу представитель Пентагона.

Ранее сообщалось, что движение «Ансар Аллах» выпустило ракету по судну в Красном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить