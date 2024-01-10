CNN: ВМС США сбили в Красном море 24 ракеты и дроны хуситов
- AP
- © Petty Officer 3rd Class Bill Dodge/U.S. Navy
Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.
По данным телеканала, в результате крупной атаки хуситов не пострадало ни одно американское судно.
Атака хуситов была отражена в рамках операции «Страж процветания» при помощи трёх эсминцев.
«Мы можем подтвердить, что последняя атака хуситов произошла сегодня недалеко от южной части Красного моря», — сказал телеканалу представитель Пентагона.
Ранее сообщалось, что движение «Ансар Аллах» выпустило ракету по судну в Красном море.