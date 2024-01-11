Ситуация с тайной госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина указала России на слабости США.

С таким заявлением выступила ведущая Fox News Ребекка Грант.

По её словам, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин извлекли важную информацию из «последнего провала» администрации президента США Джо Байдена в сфере национальной безопасности.

Ранее Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.

Позже бывший вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс назвал неприемлемым сокрытие факта госпитализации главы Пентагона.

При этом в Politico заявили, что Байден доверяет главе Пентагона, несмотря на его тайную госпитализацию.