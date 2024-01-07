Майк Пенс назвал неприемлемым сокрытие факта госпитализации главы Пентагона
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По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала CNN, такое решение главы Пентагона, принятое в условиях участия союзников США в вооружённых конфликтах, неприемлемо.
«В то время как у нас есть союзники в состоянии войны в Восточной Европе и в Израиле, шеф Пентагона выбыл из строя на несколько дней, а президент США ничего не знал об этом», — цитирует Пенса ТАСС.
Ранее сам Ллойд признал, что Пентагону следовало раньше проинформировать общественность о его госпитализации.