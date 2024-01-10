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Telegraph: Путин положит западному альянсу в его нынешнем виде конец

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Президент России Владимир Путин может положить конец блоку стран Запада в его нынешнем виде.

Об этом пишет Telegraph.

Отмечается, что страны Запада «должны срочно начать процесс перевооружения и реиндустриализации».

«Если они не сделают это, Путин... сможет... положить конец западному альянсу в том виде, в каком он нам известен», — говорится в материале.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западные политики два года врали о ситуации вокруг Украины.

Филиппо также призвал ликвидировать НАТО для того, чтобы наступил мир.

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