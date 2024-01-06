RT в Telegram
Подпишись

Политик Филиппо призвал к уничтожению НАТО ради наступления мира

Короткая ссылка
Французский политик Флориан Филиппо призвал ликвидировать НАТО для того, чтобы наступил мир.
Политик Филиппо призвал к уничтожению НАТО ради наступления мира
  • РИА Новости

В своей социальной сети Х (Twitter) он отметил, что Североатлантический альянс использовал «марионетку Владимира Зеленского», чтобы обрушить экономику стран и довести их до нищеты, а также «отправить сотни тысяч украинцев на верную и бессмысленную смерть».

«Преступники! Скорее — мирные переговоры! Скорее — уничтожение НАТО ради мира во всём мире!» — добавил политик.

Ранее экс-глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Дональд Трамп в случае победы на очередных выборах может вывести США из НАТО, что ознаменует конец альянса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить