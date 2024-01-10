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Небензя: Чехия хотела избежать ответственности за соучастие в обстреле Белгорода

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Чехия попыталась избежать ответственности за соучастие в обстреле Белгорода через поставку боеприпасов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя: Чехия хотела избежать ответственности за соучастие в обстреле Белгорода
  • © РИА Новости / Нэнси Сисель

«Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании СБ 30 декабря», — цитирует его РИА Новости.

30 декабря ВСУ атаковали мирное население Белгорода двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении. 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям.

В результате удара погибли 25 человек. Президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом.

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