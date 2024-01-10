Небензя: Чехия хотела избежать ответственности за соучастие в обстреле Белгорода
- © РИА Новости / Нэнси Сисель
«Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании СБ 30 декабря», — цитирует его РИА Новости.
30 декабря ВСУ атаковали мирное население Белгорода двумя ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трём статьям.
В результате удара погибли 25 человек. Президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ терактом.