Шеф Пентагона лечится от рака простаты, у него возникли осложнения
В распространённом медицинским учреждением заявлении указывается, что при регулярном осмотре у Остина в начале декабря 2023 года был выявлен требующий лечения рак простаты.
Операцию Остину провели 22 декабря. Шеф Пентагона перенёс «минимально инвазивное» хирургическое вмешательство. Однако после этого у него возникли осложнения, и 1 января 2024 года Остина госпитализировали.
«Первоначальный осмотр выявил инфекцию мочевыводящих путей», — приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее сообщалось, что Остина перевели из отделения интенсивной терапии, однако он по-прежнему остаётся в больнице.