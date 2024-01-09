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Шеф Пентагона лечится от рака простаты, у него возникли осложнения

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Госпитализация в начале января шефа Пентагона Ллойда Остина, у которого в декабре 2023 года обнаружили рак простаты, связана с осложнениями, возникшими у него после хирургической операции. Об этом сообщили в медцентре имени Уолтера Рида в Мэриленде.

В распространённом медицинским учреждением заявлении указывается, что при регулярном осмотре у Остина в начале декабря 2023 года был выявлен требующий лечения рак простаты.

Операцию Остину провели 22 декабря. Шеф Пентагона перенёс «минимально инвазивное» хирургическое вмешательство. Однако после этого у него возникли осложнения, и 1 января 2024 года Остина госпитализировали.

«Первоначальный осмотр выявил инфекцию мочевыводящих путей», — приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее сообщалось, что Остина перевели из отделения интенсивной терапии, однако он по-прежнему остаётся в больнице.

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