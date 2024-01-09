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Politico: Байден не примет отставку главы Пентагона, если он о ней попросит

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден не примет отставку госпитализированного главы Пентагона Ллойда Остина, если он о ней попросит.
Politico: Байден не примет отставку главы Пентагона, если он о ней попросит
  • Gettyimages.ru
  • © Matt Rourke

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Президент не примет отставку, если Остин подаст заявление об уходе», — говорится в публикации.

Издание утверждает, что это связано с тем, что американский лидер ценит стабильность в своём кабинете.

6 января стало известно, что 1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.

По данным NBC News, глава Пентагона провёл четыре дня на интенсивной терапии.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ему не было ничего известно о госпитализации Остина.

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