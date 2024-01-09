Politico: Байден не примет отставку главы Пентагона, если он о ней попросит
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Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
«Президент не примет отставку, если Остин подаст заявление об уходе», — говорится в публикации.
Издание утверждает, что это связано с тем, что американский лидер ценит стабильность в своём кабинете.
6 января стало известно, что 1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.
По данным NBC News, глава Пентагона провёл четыре дня на интенсивной терапии.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ему не было ничего известно о госпитализации Остина.