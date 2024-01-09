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Парламент Южной Кореи принял закон о запрете употребления мяса собак

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Парламент Южной Кореи окончательно принял законопроект, предполагающий запрет на разделку и распространение собачьего мяса для употребления в пищу.
Парламент Южной Кореи принял закон о запрете употребления мяса собак
  • Gettyimages.ru
  • © zhongguo

Об этом информирует агентство «Рёнхап».

Уточняется, что законопроект запрещает разведение собак на убой, разделку, распространение и продажу мяса собак.

208 депутатов проголосовали за принятие законопроекта, двое воздержались.

В 2018 году в Южной Корее снесли крупнейшую в стране бойню, на которой производилось мясо собак для употребления в пищу.

На бойне «Тхэпхендон» в городе Соннам с 1990-х годов были забиты около 80 тыс. собак.

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