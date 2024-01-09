Парламент Южной Кореи принял закон о запрете употребления мяса собак
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Об этом информирует агентство «Рёнхап».
Уточняется, что законопроект запрещает разведение собак на убой, разделку, распространение и продажу мяса собак.
208 депутатов проголосовали за принятие законопроекта, двое воздержались.
В 2018 году в Южной Корее снесли крупнейшую в стране бойню, на которой производилось мясо собак для употребления в пищу.
На бойне «Тхэпхендон» в городе Соннам с 1990-х годов были забиты около 80 тыс. собак.