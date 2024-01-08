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В Белом доме заявили, что планов отставки главы Пентагона на фоне болезни нет

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Глава Пентагона Ллойд Остин продолжает исполнять свои обязанности из больницы, планов об отставке чиновника нет. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
В Белом доме заявили, что планов отставки главы Пентагона на фоне болезни нет
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Dietsch

«Он полностью продолжает исполнять свои обязанности, делает всё, что делал бы в обычное время, но из больницы», — приводит РИА Новости его слова.

Кирби подчеркнул, что у Белого дома нет планов, кроме тех, чтобы Остин оставался на посту.

6 января стало известно, что 1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.

По данным NBC News, глава Пентагона провёл четыре дня на интенсивной терапии.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ему не было ничего известно о госпитализации Остина.

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