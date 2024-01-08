В Белом доме заявили, что планов отставки главы Пентагона на фоне болезни нет

Глава Пентагона Ллойд Остин продолжает исполнять свои обязанности из больницы, планов об отставке чиновника нет. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Он полностью продолжает исполнять свои обязанности, делает всё, что делал бы в обычное время, но из больницы», — приводит РИА Новости его слова.

Кирби подчеркнул, что у Белого дома нет планов, кроме тех, чтобы Остин оставался на посту.

6 января стало известно, что 1 января Ллойд Остин попал в больницу с осложнениями после недавней медпроцедуры.

По данным NBC News, глава Пентагона провёл четыре дня на интенсивной терапии.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что ему не было ничего известно о госпитализации Остина.