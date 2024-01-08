Минск пересмотрит неприглашение наблюдателей ОБСЕ в случае отмены санкций Запада

Решение Белоруссии не приглашать на парламентские выборы наблюдателей ОБСЕ может быть пересмотрено, но лишь в том случае, если Запад откажется от политики санкций. Об этом заявил представитель республики при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас.

По его словам, принятое властями Белоруссии решение не означает отказа от сотрудничества в наблюдении за выборами по линии ОБСЕ.

«Белорусская сторона будет готова пересмотреть свои подходы в части приглашения наблюдателей ОБСЕ тогда, когда Запад найдёт силы и смелось, возможность отказаться от санкционной политики и от попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии», — цитирует Дапкюнаса ТАСС.

Ранее Дапкюнас сообщил, что уведомил директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи о решении Минска не приглашать наблюдателей на выборы в парламент.