Минск пересмотрит неприглашение наблюдателей ОБСЕ в случае отмены санкций Запада
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По его словам, принятое властями Белоруссии решение не означает отказа от сотрудничества в наблюдении за выборами по линии ОБСЕ.
«Белорусская сторона будет готова пересмотреть свои подходы в части приглашения наблюдателей ОБСЕ тогда, когда Запад найдёт силы и смелось, возможность отказаться от санкционной политики и от попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии», — цитирует Дапкюнаса ТАСС.
Ранее Дапкюнас сообщил, что уведомил директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи о решении Минска не приглашать наблюдателей на выборы в парламент.