Постпред в Вене: Минск не пригласит наблюдателей ОБСЕ на выборы в парламент
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Он отметил, что уже известил об этом решении директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи. Соответствующее поручение Дапкюнасу поступило от Министерства иностранных дел Белоруссии.
«По поручению МИД я уведомил директора Бюро по демократическим институтам и правам человека о том, что Белоруссия воздержится от приглашения миссии ОБСЕ на парламентские выборы 25 февраля», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на республике «будут тренироваться» в ходе предстоящих выборов.