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Постпред в Вене: Минск не пригласит наблюдателей ОБСЕ на выборы в парламент

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Белоруссия не станет приглашать наблюдателей ОБСЕ на парламентские выборы, которые пройдут в стране 25 февраля. С таким заявлением выступил белорусский представитель при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас.
Постпред в Вене: Минск не пригласит наблюдателей ОБСЕ на выборы в парламент
  • AFP
  • © ALEX HALADA

Он отметил, что уже известил об этом решении директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи. Соответствующее поручение Дапкюнасу поступило от Министерства иностранных дел Белоруссии.

«По поручению МИД я уведомил директора Бюро по демократическим институтам и правам человека о том, что Белоруссия воздержится от приглашения миссии ОБСЕ на парламентские выборы 25 февраля», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на республике «будут тренироваться» в ходе предстоящих выборов.

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