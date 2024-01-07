Россия выигрывает битву за Арктику за счёт своих ледокольных технологий — Запад сталкивается с большими проблемами, заявил обозреватель The Daily Mail Дэвид Аверре.

«В то время как Запад сталкивается с многочисленными проблемами в отстаивании своих интересов на Крайнем Севере, Россия стратегически заняла позицию на переднем крае гонки за доминирование в Арктике», — говорится в публикации.

По словам журналиста, в новой «глобальной войне» за сферы влияния, которая разворачивается в регионе, Россия уже выигрывает, обладая самым крупным современным флотом во всём мире.

«Россия имеет значительное преимущество благодаря десяткам действующих ледоколов, включая атомные... Это ключевой разрыв в возможностях между НАТО и её конкурентами на данный момент», — добавил эксперт по обороне и европейской безопасности британского аналитического института RAND Europe Николя Жуан.

Ранее обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг назвал захватом претензии США на территории в Арктике.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сообщил, что претензии Соединённых Штатов на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы.