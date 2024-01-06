Обозреватель Bloomberg назвал захватом претензии США на территории в Арктике

Претензии США на новые территории в Арктике — это захват, заявил обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг.

Так журналист прокомментировал решение Соединённых Штатов объявить о расширении американской части континентального шельфа в Арктике. По словам Деннинга, новый «подарок» Вашингтона самому себе по площади соотносится с Техасом вместе со штатом Нью-Мексико.

«Односторонний захват Америкой около 380 тыс. квадратных миль (984 195 квадратных километров. — RT) морского дна является тревожным предзнаменованием для всего мира», — заявил он.

Ранее в Госдуме заявили о недопустимости расширения границ США в Арктике.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сообщил, что претензии Соединённых Штатов на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы.