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В Британии заявили о приближении лодок к торговому судну у побережья Йемена

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Управление морских торговых операций Великобритании при британских военно-морских силах заявило о приближении шести лодок к торговому судну в водах у побережья Йемена.
В Британии заявили о приближении лодок к торговому судну у побережья Йемена
  • Gettyimages.ru

Об этом управление написало в соцсети X (бывшая Twitter).

«Управление получило сообщение о приближении шести лодок к торговому судну в пределах одной морской мили, примерно в 50 морских милях к юго-востоку от Мокки, Йемен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наличие оружия на лодках не зафиксировано.

Ранее стало известно, что в Красном море шли столкновения между кораблями США и хуситов.

Позже несколько судов в Красном море сообщили о запуске ракет в их сторону.

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