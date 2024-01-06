В Британии заявили о приближении лодок к торговому судну у побережья Йемена
- Gettyimages.ru
Об этом управление написало в соцсети X (бывшая Twitter).
«Управление получило сообщение о приближении шести лодок к торговому судну в пределах одной морской мили, примерно в 50 морских милях к юго-востоку от Мокки, Йемен», — говорится в сообщении.
Уточняется, что наличие оружия на лодках не зафиксировано.
Ранее стало известно, что в Красном море шли столкновения между кораблями США и хуситов.
Позже несколько судов в Красном море сообщили о запуске ракет в их сторону.