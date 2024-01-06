В Британии заявили о приближении лодок к торговому судну у побережья Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании при британских военно-морских силах заявило о приближении шести лодок к торговому судну в водах у побережья Йемена.

Об этом управление написало в соцсети X (бывшая Twitter).

«Управление получило сообщение о приближении шести лодок к торговому судну в пределах одной морской мили, примерно в 50 морских милях к юго-востоку от Мокки, Йемен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наличие оружия на лодках не зафиксировано.

Ранее стало известно, что в Красном море шли столкновения между кораблями США и хуситов.

Позже несколько судов в Красном море сообщили о запуске ракет в их сторону.