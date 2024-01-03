CENTCOM: несколько судов в Красном море сообщили о запуске в их сторону ракет

Несколько судов в южной части Красного моря сообщили о запуске в их сторону баллистических ракет со стороны йеменских хуситов, при этом о повреждениях и ущербе данных не поступало.

Об этом информирует Центральное командование США (CENTCOM) в своём аккаунте в Twitter (соцсети X).

По его данным, хуситы выпустили две противокорабельные баллистические ракеты в южной части Красного моря.

Экипажи нескольких коммерческих судов, находившихся в данном районе, сообщили, что ракеты упали поблизости от них.

Также сообщается, что это уже 24-я атака на торговые суда в данном районе начиная с 19 ноября.

Ранее стало известно, что американский корабль и военные катера сторонников правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» (хуситов) столкнулись в Красном море.