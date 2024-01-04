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Совбез ООН осудил теракт в Иране

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Совет Безопасности ООН осудил террористический акт в Иране.
Совбез ООН осудил теракт в Иране
  • AP
  • © Mehr News Agnecy

Об этом сообщает РИА Новости.

«Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили… террористический акт в городе Керман (ИРИ) 3 января 2024 года», — сказано в заявлении.

Также Совбез ООН призвал привлечь к ответственности причастных к теракту.

Ранее в Иране у кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани, произошёл взрыв.

Согласно последним данным, число пострадавших достигло 188. Погибли 103 человека. По всему Ирану 4 января будет объявлено днём траура.

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