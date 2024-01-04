Совбез ООН осудил теракт в Иране
- AP
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили… террористический акт в городе Керман (ИРИ) 3 января 2024 года», — сказано в заявлении.
Также Совбез ООН призвал привлечь к ответственности причастных к теракту.
Ранее в Иране у кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани, произошёл взрыв.
Согласно последним данным, число пострадавших достигло 188. Погибли 103 человека. По всему Ирану 4 января будет объявлено днём траура.