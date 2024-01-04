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Глава торговой палаты Пелаццо: Италия увеличила экспорт холодильников в Россию

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Глава Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо заявил, что Италия стала поставлять больше оборудования для пищевой обработки и холодильников в Россию.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Пелаццо, такая тенденция происходит несмотря на общий спад экспорта в этой отрасли.

Также глава торговой палаты отметил, что итальянцы начинают продавать больше, чем раньше.

«Понятно, что это типичный итальянский бизнес, но это уже хороший сигнал, что каким-то образом экспорт из Италии реанимируется», — сказал эксперт.

Ранее Пелаццо заявил, что новые санкции ЕС подвергают риску торговлю России с Италией.

Также сообщалось, что Латвия, Италия и Литва — лидеры по экспорту игристого вина в Россию.

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