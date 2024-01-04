Глава торговой палаты Пелаццо: Италия увеличила экспорт холодильников в Россию
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Пелаццо, такая тенденция происходит несмотря на общий спад экспорта в этой отрасли.
Также глава торговой палаты отметил, что итальянцы начинают продавать больше, чем раньше.
«Понятно, что это типичный итальянский бизнес, но это уже хороший сигнал, что каким-то образом экспорт из Италии реанимируется», — сказал эксперт.
Ранее Пелаццо заявил, что новые санкции ЕС подвергают риску торговлю России с Италией.
Также сообщалось, что Латвия, Италия и Литва — лидеры по экспорту игристого вина в Россию.