РИА Новости: Латвия, Италия и Литва — лидеры по экспорту игристого вина в Россию
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Такие данные следуют из подсчётов РИА Новости на основе открытых источников.
Отмечается, что импорт игристого вина из Латвии в Россию составил $105,43 млн, из Италии — $55,4 млн. На третьем месте находится Литва, которая нарастила объёмы экспорта этой продукции в Россию практически в два раза — до $42,69 млн.
В пятёрку лидеров также вошли Польша и Испания, говорится в материале.
Ранее исполнительный директор Fort Александр Липилин сообщил, что недорогое вино из Италии, Испании и Франции вскоре исчезнет из России.