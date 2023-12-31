РИА Новости: Латвия, Италия и Литва — лидеры по экспорту игристого вина в Россию

Латвия, Италия и Литва с января по сентябрь 2023 года стали лидерами по экспорту игристого вина в Россию, общий объём поставок оценивается в размере более $200 млн.

Такие данные следуют из подсчётов РИА Новости на основе открытых источников.

Отмечается, что импорт игристого вина из Латвии в Россию составил $105,43 млн, из Италии — $55,4 млн. На третьем месте находится Литва, которая нарастила объёмы экспорта этой продукции в Россию практически в два раза — до $42,69 млн.

В пятёрку лидеров также вошли Польша и Испания, говорится в материале.

Ранее исполнительный директор Fort Александр Липилин сообщил, что недорогое вино из Италии, Испании и Франции вскоре исчезнет из России.