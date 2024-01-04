RT в Telegram
Подпишись

Полковник Бреттон-Гордон допустил военный конфликт НАТО и России на Украине

Короткая ссылка
Полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил в интервью TalkTV, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с ещё большими проблемами на фронте.

По его словам, Запад сделал для Киева уже всё, кроме ввода своих войск.

Ранее экс-посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что Киев может проиграть в первой половине 2024 года.

Также американский лидер Джо Байден напомнил об угрозах для НАТО из-за украинского конфликта.

Кроме того, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что в случае эскалации между НАТО и Россией первой пострадает Финляндия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить