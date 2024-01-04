Полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил в интервью TalkTV, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с ещё большими проблемами на фронте.

По его словам, Запад сделал для Киева уже всё, кроме ввода своих войск.

Ранее экс-посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что Киев может проиграть в первой половине 2024 года.

Также американский лидер Джо Байден напомнил об угрозах для НАТО из-за украинского конфликта.

Кроме того, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что в случае эскалации между НАТО и Россией первой пострадает Финляндия.