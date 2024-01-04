Полковник Бреттон-Гордон допустил военный конфликт НАТО и России на Украине
По его словам, Запад сделал для Киева уже всё, кроме ввода своих войск.
Ранее экс-посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что Киев может проиграть в первой половине 2024 года.
Также американский лидер Джо Байден напомнил об угрозах для НАТО из-за украинского конфликта.
Кроме того, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что в случае эскалации между НАТО и Россией первой пострадает Финляндия.