Бывший посол Соединённых Штатов в НАТО Иво Даалдер считает, что Украину может ждать поражение в конфликте с Россией в первой половине 2024 года.

Об этом он написал в статье для издания Politico.

В частности, он написал, что Дональд Трамп может закрепить своё выдвижение в качестве кандидата на президентских выборах в США уже в конце месяца.

По его словам, республиканцы в конгрессе в таком случае захотят «идти в ногу» со своим кандидатом в президенты и это приведёт к остановке американской помощи Киеву.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил мнение, что спецоперация завершится весной-летом 2024 года. По его мнению, есть все предпосылки к тому, что украинский фронт рухнет.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями республики допустил, что спецоперация на Украине может завершиться летом 2024 года.