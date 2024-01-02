Экс-посол США в НАТО Даалдер: Киев может проиграть в первой половине 2024 года
- РИА Новости
Об этом он написал в статье для издания Politico.
В частности, он написал, что Дональд Трамп может закрепить своё выдвижение в качестве кандидата на президентских выборах в США уже в конце месяца.
По его словам, республиканцы в конгрессе в таком случае захотят «идти в ногу» со своим кандидатом в президенты и это приведёт к остановке американской помощи Киеву.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил мнение, что спецоперация завершится весной-летом 2024 года. По его мнению, есть все предпосылки к тому, что украинский фронт рухнет.
До этого глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями республики допустил, что спецоперация на Украине может завершиться летом 2024 года.