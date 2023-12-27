Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что спецоперация завершится весной-летом 2024 года. По его мнению, есть все предпосылки к тому, что украинский фронт рухнет.

Слова Балицкого в беседе с журналистами приводит РИА Новости.

«Я выскажу свою точку зрения, я уверен в том, что спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, закончится она где-то в конце весны — начале лета», — отметил он.

По его словам, из того, что он сам, как военный, понимает в происходящей ситуации, украинский фронт должен рухнуть.

Балицкий добавил, что Украину изнутри разрывают происходящие тектонические процессы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями республики допустил, что спецоперация на Украине может завершиться летом 2024 года.