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Кадыров допустил, что спецоперация на Украине может завершиться летом 2024 года

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями республики допустил, что спецоперация на Украине может завершиться летом 2024 года.

Слова главы республики приводит РИА Новости.

«Думаю, окончания стоит ожидать в июне или июле», — отметил Кадыров.

По его словам, на Украине уже исчерпаны все возможности, Киеву не хватает человеческих и денежных ресурсов, кроме того, ВСУ столкнулись с проблемами с оружием.

Также Кадыров выразил мнение, что Киев было бы легче взять, чем «даже Мариуполь». Он добавил, что перед российскими военными стоит задача о сохранении городов и ведении переговоров с желающими сдаться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Известия» заявил, что Вооружённые силы Украины стремительно теряют свои позиции во время российской специальной военной операции.

Он отметил, что это является неизбежным процессом.

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