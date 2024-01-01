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Россия планирует бороться с попытками ряда стран отменять чужую культуру

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Россия намерена уделить особое внимание борьбе с попытками отдельных стран отменять чужую культуру, следует из обнародованной концепции председательства в СНГ.
Россия планирует бороться с попытками ряда стран отменять чужую культуру
  • Gettyimages.ru

«Важным направлением работы будет противодействие внешнему деструктивному влиянию на культурно-гуманитарное пространство государств — участников СНГ, включая попытки отмены культуры того или иного народа или его вклада в мировое культурное наследие», — говорится в документе.

Россия с 1 января начала председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

В Кремле обнародовали концепцию председательства России в Содружестве Независимых Государств в 2024 году.

В документе также назвали приоритетной задачей в сфере энергетики обеспечение энергетической безопасности.

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