Россия планирует бороться с попытками ряда стран отменять чужую культуру

Россия намерена уделить особое внимание борьбе с попытками отдельных стран отменять чужую культуру, следует из обнародованной концепции председательства в СНГ.

«Важным направлением работы будет противодействие внешнему деструктивному влиянию на культурно-гуманитарное пространство государств — участников СНГ, включая попытки отмены культуры того или иного народа или его вклада в мировое культурное наследие», — говорится в документе.

Россия с 1 января начала председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

В Кремле обнародовали концепцию председательства России в Содружестве Независимых Государств в 2024 году.

В документе также назвали приоритетной задачей в сфере энергетики обеспечение энергетической безопасности.