Россия стала председателем в СНГ и рассчитывает укрепить авторитет организации
Об этом сообщает РИА Новости.
В материале сказано, что для России ключевыми задачами в этом году являются укрепление авторитета организации и связей с региональными объединениями, а также совместное противодействие внешним вызовам.
Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в 2023 году в содружестве председательствовала Киргизия, которая провела активную работу.
Россия планирует действовать в тесной координации с бывшим председателем, добавил он.
Кроме того, Россия с 1 января становится председателем БРИКС.
Уточняется, что начало председательства России совпало с историческим присоединением новых членов — Ирана, Египта, ОАЭ, Эфиопии и Саудовской Аравии.