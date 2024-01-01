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Россия стала председателем в СНГ и рассчитывает укрепить авторитет организации

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Россия с 1 января начала председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

Об этом сообщает РИА Новости.

В материале сказано, что для России ключевыми задачами в этом году являются укрепление авторитета организации и связей с региональными объединениями, а также совместное противодействие внешним вызовам.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в 2023 году в содружестве председательствовала Киргизия, которая провела активную работу.

Россия планирует действовать в тесной координации с бывшим председателем, добавил он.

Кроме того, Россия с 1 января становится председателем БРИКС.

Уточняется, что начало председательства России совпало с историческим присоединением новых членов — Ирана, Египта, ОАЭ, Эфиопии и Саудовской Аравии.

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