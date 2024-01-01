Россия начинает председательство в БРИКС в 2024 году

Россия становится председателем БРИКС с 1 января в исторический для группы год.

Как сообщает РИА Новости, 2024 год начнется с присоединения к БРИКС пяти новых членов.

Как сказано в материале, начало председательства России совпало с историческим присоединением новых членов — Ирана, Египта, ОАЭ, Эфиопии и Саудовской Аравии.

Таким образом, с учётом России, Индии, Бразилии, КНР и Южной Африки число участников группы достигло десяти.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия в качестве председателя сделает всё возможное, чтобы помочь новым участникам БРИКС встроиться в работу объединения.

Ранее замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни заявил, что иранская сторона будет работать над дедолларизацией торговых операций в рамках БРИКС.