RT в Telegram
Подпишись

Россия начинает председательство в БРИКС в 2024 году

Короткая ссылка
Россия становится председателем БРИКС с 1 января в исторический для группы год.

Как сообщает РИА Новости, 2024 год начнется с присоединения к БРИКС пяти новых членов.

Как сказано в материале, начало председательства России совпало с историческим присоединением новых членов — Ирана, Египта, ОАЭ, Эфиопии и Саудовской Аравии.

Таким образом, с учётом России, Индии, Бразилии, КНР и Южной Африки число участников группы достигло десяти.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия в качестве председателя сделает всё возможное, чтобы помочь новым участникам БРИКС встроиться в работу объединения.

Ранее замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни заявил, что иранская сторона будет работать над дедолларизацией торговых операций в рамках БРИКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить