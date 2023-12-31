Иран будет работать над дедолларизацией торговых операций в рамках БРИКС

Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни заявил, что иранская сторона будет работать над дедолларизацией торговых операций в рамках БРИКС.

Как он рассказал в беседе с РИА Новости, в рамках БРИКС у страны запланировано много миссий и совместной работы с другими членами объединения.

«Одной из самых важных работ стала дедолларизация торгово-экономических операций и финансового сотрудничества. Мероприятия в этом рабочем направлении деятельности БРИКС уже начаты, мы надеемся на усиление и рост этих мероприятий, чтобы как можно скорее реализовать эту задачу», — отметил дипломат.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что финансовая система, в основе которой доллар и евро, дискредитирована.