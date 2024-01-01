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В Кремле опубликовали концепцию председательства России в СНГ

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В Кремле обнародовали концепцию председательства России в Содружестве Независимых Государств в 2024 году.
В Кремле опубликовали концепцию председательства России в СНГ
  • Gettyimages.ru

Согласно тексту документа, председательство будет направлено на развитие сотрудничества с другими международными организациями, укрепление СНГ как интеграционного объединения, углубление экономической интеграции и расширение культурно-гуманитарного взаимодействия.

Кроме того, Россия будет работать над совершенствованием механизмов совместного противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам безопасности государств — участников Содружества и укреплением сотрудничества в военной сфере.

Россия с 1 января стала председателем БРИКС.

Также Россия с 1 января начала председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

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