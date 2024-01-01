Кремль: приоритетом России в СНГ станет обеспечение энергетической безопасности

В концепции председательства России в СНГ назвали приоритетной задачей в сфере энергетики обеспечение энергетической безопасности.

«Приоритетными задачами в сфере энергетики в период российского председательства будут: обеспечение энергетической безопасности; эффективное использование энергетических ресурсов и возможностей международной торговли энергоресурсами», — говорится в тексте документа.

Кроме того, Россия планирует за время своего председательства в СНГ обеспечить развитие низкоуглеродной энергетики, углубить сотрудничество в рамках подготовки профильных специалистов и обеспечить научно-технологическое развитие отраслей энергетического комплекса.

Россия с 1 января начала председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

В Кремле обнародовали концепцию председательства России в Содружестве Независимых Государств в 2024 году.