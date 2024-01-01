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Путин: Россия в БРИКС продолжит усилия по сотрудничеству в трёх направлениях

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В рамках председательства в БРИКС Россия продолжит усилия по продвижению сотрудничества в объединении по трём направлениям, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: Россия в БРИКС продолжит усилия по сотрудничеству в трёх направлениях
  • РИА Новости

«Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнёрского сотрудничества в рамках БРИКС по трём ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты», — сказал он.

По словам Путина, особый упор Россия сделает на повышение внешнеполитической координации стран — участниц объединения и совместный поиск эффективных ответов на вызовы и угрозы международной и региональной безопасности и стабильности.

Кроме того, Россия в рамках председательства в БРИКС займётся проработкой модальностей новой категории государств — партнёров объединения.

Россия с 1 января стала председателем БРИКС.

Также Россия с 1 января начала председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

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