Путин: Россия в БРИКС продолжит усилия по сотрудничеству в трёх направлениях

В рамках председательства в БРИКС Россия продолжит усилия по продвижению сотрудничества в объединении по трём направлениям, заявил российский президент Владимир Путин.

«Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнёрского сотрудничества в рамках БРИКС по трём ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты», — сказал он.

По словам Путина, особый упор Россия сделает на повышение внешнеполитической координации стран — участниц объединения и совместный поиск эффективных ответов на вызовы и угрозы международной и региональной безопасности и стабильности.

Кроме того, Россия в рамках председательства в БРИКС займётся проработкой модальностей новой категории государств — партнёров объединения.

Россия с 1 января стала председателем БРИКС.

Также Россия с 1 января начала председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ).