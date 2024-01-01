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Путин: Россия займётся проработкой модальностей новой категории партнёров БРИКС

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Россия в рамках председательства в БРИКС займётся проработкой модальностей новой категории государств — партнёров объединения, заявил президент России Владимир Путин.
Путин: Россия займётся проработкой модальностей новой категории партнёров БРИКС
  • РИА Новости

По его словам, Россия предпримет все шаги для того, чтобы способствовать гармоничному встраиванию новых участников объединения во все форматы деятельности БРИКС.

«Конечно, будем учитывать готовность многих других стран... подключиться в том или ином виде к БРИКС... Для этого активно займёмся проработкой модальностей новой категории государств — партнёров БРИКС», — говорится в заявлении Путина на сайте Кремля.

Россия с 1 января становится председателем БРИКС.

Уточняется, что начало председательства России совпало с историческим присоединением новых членов — Ирана, Египта, ОАЭ, Эфиопии и Саудовской Аравии.

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