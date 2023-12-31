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GT: план США истощить Россию через кризис на Украине провалился

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План США по ослаблению России через украинский кризис провалился. Об этом сообщает издание Global Times.

Как отмечается в материале, Запад осознаёт, что украинский конфликт не истощит Россию, как он ожидал.

Цель помощи Запада украинской армии заключалась не в защите Украины, а в попытке ослабить Россию, уточняет Global Times.

Также отмечается, что Киев рассматривается США и Евросоюзом исключительно как расходный материал.

В материале также сказано, что отношение к конфликту России и Украины становится всё более противоречивым в США и Европе.

Как ранее сообщало издание Foreign Policy, политики на Украине сомневаются, что украинские войска смогут удерживать территории после ударов со стороны Вооружённых сил России.

29 декабря бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что ВС России нанесли удары по западному оружию на авиабазах Украины.

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