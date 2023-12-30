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FP: Украина может потерять территории после ударов России

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Политики на Украине сомневаются, что украинские войска смогут удерживать территории после ударов со стороны Вооружённых сил России, говорится в материале издания Foreign Policy (FP).
FP: Украина может потерять территории после ударов России
  • AP
  • © Mstyslav Chernov

Отмечается, что после ударов по военным объектам украинские чиновники задаются вопросом: как долго они смогут удерживать территории?

В издании подчеркнули, что манёвры ВС России на востоке Украины и отсутствие поддержки от Запада могут привести к сдаче других населённых пунктов.

«Это очень тяжело для нас, потому что мы платим тысячами жизней за каждый километр», — приводятся слова народного депутата Украины Александры Устиновой.

Ранее сообщалось, что ракетные удары ВС России поразили воензаводы в Киеве и Харькове.

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