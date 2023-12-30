FP: Украина может потерять территории после ударов России
- AP
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Отмечается, что после ударов по военным объектам украинские чиновники задаются вопросом: как долго они смогут удерживать территории?
В издании подчеркнули, что манёвры ВС России на востоке Украины и отсутствие поддержки от Запада могут привести к сдаче других населённых пунктов.
«Это очень тяжело для нас, потому что мы платим тысячами жизней за каждый километр», — приводятся слова народного депутата Украины Александры Устиновой.
Ранее сообщалось, что ракетные удары ВС России поразили воензаводы в Киеве и Харькове.