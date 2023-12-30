РИА Новости: ракетные удары ВС России поразили воензаводы в Киеве и Харькове
«Вначале было два первых прилёта по заводу Малышева (в Харькове. — RT), потом сразу туда же поехали скорые», — сказал он.
Лебедев подчеркнул, что под удар попал киевский завод «Артём» из концерна «Укроборонпром».
«Во Львове и Львовской области агентура зафиксировала попадание по местам расположения иностранных наёмников на территории Яворовского полигона и в самом городе Львов», — отметил он.
Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения российской армии за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ в зоне проведения спецоперации.