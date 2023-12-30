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РИА Новости: ракетные удары ВС России поразили воензаводы в Киеве и Харькове

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Российские ракетные удары поразили военные заводы в Киеве и Харькове, а во Львове — расположение иностранных наёмников. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Вначале было два первых прилёта по заводу Малышева (в Харькове.  — RT), потом сразу туда же поехали скорые», — сказал он.

Лебедев подчеркнул, что под удар попал киевский завод «Артём» из концерна «Укроборонпром».

«Во Львове и Львовской области агентура зафиксировала попадание по местам расположения иностранных наёмников на территории Яворовского полигона и в самом городе Львов», — отметил он.

Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения российской армии за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по объектам ВСУ в зоне проведения спецоперации. 

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