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Шольц в новогоднем обращении обвинил Путина в отключении газа для ФРГ

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Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении обвинил президента России Владимира Путина в отключении газа для ФРГ.
Шольц в новогоднем обращении обвинил Путина в отключении газа для ФРГ
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Die Welt.

В своём обращении он сначала попытался оправдать проблемы немецких граждан коронавирусом и конфликтом на Украине, а потом заявил, что якобы российская сторона перекрыла «газовый кран» для Германии.

Также он заявил, что Германия долго изнашивалась, поэтому стране необходимо инвестировать в будущее.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что многолетнее сотрудничество России и Германии было подорвано в том числе диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Путин также отметил, что подрыв на газопроводе «Северный поток» является актом государственного терроризма.

В свою очередь, посол России в Берлине Сергей Нечаев подчеркнул, что власти Германии, несмотря на запросы российской стороны, по-прежнему не считают нужным посвящать Москву в детали расследования вокруг «Северных потоков».

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