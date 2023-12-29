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В России прорабатывают либерализацию визового режима с дружественными странами

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Российское правительство прорабатывает либерализацию визового режима с дружественными странами, заявил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В России прорабатывают либерализацию визового режима с дружественными странами
  • РИА Новости

«Прорабатывается вопрос дальнейшей либерализации визового режима с дружественными государствами. Но прежде всего мы стараемся создать все условия, чтобы как можно больше гостей приезжало к нам», — сказал он РИА Новости.

Ранее стало известно, что к России за «золотой визой» обратились более 20 граждан иностранных государств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона за пять месяцев выдала 120 тыс. электронных виз.

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