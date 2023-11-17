«Известия»: более 20 иностранцев обратились к России за «золотой визой»
- АГН «Москва»
- © Чингаев Ярослав
По словам собеседника газеты, сумма инвестиций составила 1,2 млрд рублей.
При этом эта сумма является начальной, поскольку в обращениях указывается минимальный размер инвестиций, которые необходимо вложить для получения ВНЖ.
По данным газеты, обращения на получение таких виз поступают от инвесторов из США, Германии, Сербии, Китая, Грузии, Турции, Алжира и других стран.
Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов сообщил, что граждане недружественных России стран активно пользуются возможностью получить российскую электронную визу.