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«Известия»: более 20 иностранцев обратились к России за «золотой визой»

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Иностранные инвесторы подали более 20 обращений на получение российской «золотой визы» (вид на жительство в России в обмен на инвестиции), рассказал газете «Известия» замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач.
«Известия»: более 20 иностранцев обратились к России за «золотой визой»
  • АГН «Москва»
  • © Чингаев Ярослав

По словам собеседника газеты, сумма инвестиций составила 1,2 млрд рублей.

При этом эта сумма является начальной, поскольку в обращениях указывается минимальный размер инвестиций, которые необходимо вложить для получения ВНЖ.

По данным газеты, обращения на получение таких виз поступают от инвесторов из США, Германии, Сербии, Китая, Грузии, Турции, Алжира и других стран.

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов сообщил, что граждане недружественных России стран активно пользуются возможностью получить российскую электронную визу.

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