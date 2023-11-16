МИД: граждане недружественных стран пользуются российской электронной визой

Граждане недружественных России стран активно пользуются возможностью получить российскую электронную визу, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.

Об этом дипломат сказал в ходе пленарного заседания Государственной думы.

Как напомнил Иванов, по решению президента России Владимира Путина граждане недружественных стран получают возможность быть включёнными в систему электронных российских виз.

«И они активно этим пользуются, получают электронную визу, приезжают сюда», — цитирует его ТАСС.

В октябре стало известно, что российский МИД собирается сохранить льготные условия для получения виз в Россию отдельными категориями граждан стран ЕС и ряда других государств Европы.