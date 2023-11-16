RT в Telegram
Подпишись

МИД: граждане недружественных стран пользуются российской электронной визой

Короткая ссылка
Граждане недружественных России стран активно пользуются возможностью получить российскую электронную визу, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.
МИД: граждане недружественных стран пользуются российской электронной визой
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказал в ходе пленарного заседания Государственной думы.

Как напомнил Иванов, по решению президента России Владимира Путина граждане недружественных стран получают возможность быть включёнными в систему электронных российских виз.

«И они активно этим пользуются, получают электронную визу, приезжают сюда», — цитирует его ТАСС.

В октябре стало известно, что российский МИД собирается сохранить льготные условия для получения виз в Россию отдельными категориями граждан стран ЕС и ряда других государств Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить