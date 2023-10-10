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МИД намерен сохранить для ряда категорий в ЕС льготы по получению виз в России

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Российское Министерство иностранных дел собирается сохранить льготные условия для получения виз в Россию отдельными категориями граждан стран Европейского союза и ряда других государств Европы.
МИД намерен сохранить для ряда категорий в ЕС льготы по получению виз в России
  • Gettyimages.ru

Такое заявление сделала официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Она отметила, что Москва будет придерживаться положений визовых соглашений в части упрощённых процедур оформления виз и срока их действия частично.

По словам дипломата, льготы будут применяться в отношении предпринимателей, тех, кто участвует в научной, культурной, спортивной деятельности, а также школьников, студентов и других лиц.

Ранее сообщалось, что граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут использовать электронную визу для въезда в Россию с 1 августа.

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