МИД намерен сохранить для ряда категорий в ЕС льготы по получению виз в России
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Такое заявление сделала официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
Она отметила, что Москва будет придерживаться положений визовых соглашений в части упрощённых процедур оформления виз и срока их действия частично.
По словам дипломата, льготы будут применяться в отношении предпринимателей, тех, кто участвует в научной, культурной, спортивной деятельности, а также школьников, студентов и других лиц.
Ранее сообщалось, что граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут использовать электронную визу для въезда в Россию с 1 августа.