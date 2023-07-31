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Кабмин: граждане Вьетнама, Камбоджи, Мьянмы смогут посетить Россию по электронной визе

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Граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут использовать электронную визу для въезда в Россию с 1 августа.
Кабмин: граждане Вьетнама, Камбоджи, Мьянмы смогут посетить Россию по электронной визе
  • РИА Новости

Такое распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Принятое решение расширит список стран, граждане которых могут оформлять такой вид разрешения на въезд, до 55 государств», — сказано в заявлении.

Электронная виза даёт право на однократный въезд в качестве туриста, с гостевым или деловым визитом, а также для участия в различных мероприятиях. Срок её действия составляет 60 суток со дня её оформления.

Напомним, МИД России заявило, что запуск единой электронной визы состоится 1 августа в 10:00 мск.

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