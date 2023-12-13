Лавров: Россия выдала за пять месяцев 120 тысяч электронных виз
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Соответствующее заявление он сделал на правительственном часе в Совете Федерации.
«С августа этого года мы ввели... единую электронную визу, которая распространяется на 55 стран. Ею за пять месяцев воспользовались более 120 тыс. человек», — указал Лавров.
Он также подчеркнул, что почти половину из этих электронных виз получили граждане Китая.
Ранее стало известно, что к России за «золотой визой» обратились более 20 граждан иностранных государств.