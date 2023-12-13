Лавров: Россия выдала за пять месяцев 120 тысяч электронных виз

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона за пять месяцев выдала 120 тыс. электронных виз.

Соответствующее заявление он сделал на правительственном часе в Совете Федерации.

«С августа этого года мы ввели... единую электронную визу, которая распространяется на 55 стран. Ею за пять месяцев воспользовались более 120 тыс. человек», — указал Лавров.

Он также подчеркнул, что почти половину из этих электронных виз получили граждане Китая.

Ранее стало известно, что к России за «золотой визой» обратились более 20 граждан иностранных государств.