RT в Telegram
Подпишись

Лавров: Россия выдала за пять месяцев 120 тысяч электронных виз

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона за пять месяцев выдала 120 тыс. электронных виз.
Лавров: Россия выдала за пять месяцев 120 тысяч электронных виз
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Соответствующее заявление он сделал на правительственном часе в Совете Федерации.

«С августа этого года мы ввели... единую электронную визу, которая распространяется на 55 стран. Ею за пять месяцев воспользовались более 120 тыс. человек», — указал Лавров.

Он также подчеркнул, что почти половину из этих электронных виз получили граждане Китая.

Ранее стало известно, что к России за «золотой визой» обратились более 20 граждан иностранных государств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить