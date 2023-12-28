МИД: Россия ждёт почётных зарубежных гостей на 80-летие Победы в 2025 году

Россия ожидает прибытия в Москву почётных зарубежных гостей на торжественные мероприятия по случаю 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«В юбилейных торжествах 9 мая 2025 года в Москве примут участие зарубежные официальные делегации», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что соответствующие приглашения от имени президента России будут направлены в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций.

Ранее Губернатор Московской области Андрей Воробьёв почтил память советских солдат и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к монументу Победы в ходе рабочего визита в Минск.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом глав недружественных стран.