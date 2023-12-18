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Воробьёв возложил цвету к монументу Победы в Минске

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв почтил память советских солдат и партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив цветы к монументу Победы в ходе рабочего визита в Минск.
Воробьёв возложил цвету к монументу Победы в Минске
  • © Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.

Сорокаметровая стела в центре Минска установлена в 1954 году. Грани постамента оформлены бронзовыми барельефами: «Партизаны Белоруссии», «Советская армия в годы ВОВ», «Слава погибшим героям» и «9 мая 1945 года». Увенчан обелиск орденом «Победа».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в посольстве Казахстана в Москве прошла церемония передачи останков красноармейца Сейлана Маметова, который погиб в 1941 году, обороняя подступы к столице. Поисковики нашли его недалеко от подмосковной Рузы.

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